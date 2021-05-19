Жители Барановичей несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибших пилотах
Жители Барановичей, где потерпел крушение военный самолет Як-130, несут цветы к храму Жен-Мироносиц, где появился стихийный мемориал. Смотрите на видео кадры, сняты у церкви.
Как рассказала Sputnik одна из прихожанок, стихийный мемориал установили днем, как только узнали о трагедии: портреты летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко принесли из исполкома, остальное – из церкви.
Почтить память приходят и сослуживцы погибших пилотов. "Люди должны понимать, что это подвиг. По сути, они могли спокойно катапультироваться, но решили спасти жизни", – сказал один из их коллег.
21:04 19/05/2021
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