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К концу века Мальдивы могут исчезнуть

Мальдивам предсказали исчезновение к 2100 году из-за изменений климата. Об этом заявила министр окружающей среды республики Аминат Шауна в эфире телеканала CNBC.

К концу века Мальдивы могут исчезнуть
По словам политика, архипелаг может уйти под воду к концу века из-за недостаточно согласованных действий по борьбе с климатическими изменениями.

Уточняется, что в настоящий момент 80 процентов островов (из 1190) расположены всего лишь на высоте одного метра над уровнем моря, а большая часть прибрежной территории подвержена наводнениям и эрозии.

Кроме того, министр отметила, что власти уже приняли ряд мер, которые позволят снизить риски исчезновения. Так, на Мальдивах активно проводятся мероприятия по охране прибрежных районов, параллельно с этим сокращается объем выброса парниковых газов.

«Будущее нашей страны, будущее нашего народа, будущее нашей культуры — все зависит от наших сегодняшних действий», — заявила политик.

Ранее в мае обрушилась знаменитая достопримечательность Галапагосских островов — Арка Дарвина. По информации Министерства окружающей среды Эквадора, причиной стали естественные процессы эрозии, пишет Лента.Ру.
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