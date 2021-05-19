



Автомобилист Алексей, увидев виляющий из стороны в сторону VW Passat, позвонил в ГАИ, а сам в это время двигался за VW. Все происходило на гродненской трассе и МКАД, рассказывает Автобизнес.





Когда водитель Passat заехал на АЗС "за добавкой" (он вышел оттуда с бутылкой спиртного), стало понятно: подозрения о том, что водитель пьян, вовсе не беспочвенны. Очевидец заблокировал выезд с АЗС своим автомобилем. Водитель VW, пытаясь уехать, сдавал вперед-назад и в итоге повредил два автомобиля, один из них – Алексея. Очевидцу удалось забрать ключи. Через 10 минут подъехали инспекторы ГАИ. Все это произошло утром во вторник. Вот что Алексей рассказал Автобизнесу:





– Я ехал в командировку из Гродно в Минск по гродненской трассе. Километров за 15 до Минска меня опередил автомобиль Volkswagen Passat красного цвета. Да так, что при опережении он оказался двумя колесами на разделительной полосе. Учитывая, что шел сильный дождь, я испугался, что его сейчас развернет и либо я въеду в него, либо он в меня.





Я заметил, что водитель разговаривал по телефону. Ну, думаю, отвлекся. Но, опередив меня, он начал вилять в своей полосе. Я ускорился, чтобы понаблюдать за ним. Разрешенная скорость здесь 120, но его скорость была выше, ехал он 130-140. Ближе к Минску разрыв между нами сократился, а когда с гродненской трассы мы въехали на внешнюю сторону МКАД, мне удалось его нагнать. Он ехал, виляя из стороны в сторону, и я понял, что что-то не так. Позвонил в 102 и дальше двигался следом. Потом еще в ГАИ позвонил, сообщил. Так мы и ехали по МКАД.













Когда попали в затор, водитель начал его объезжать, выезжая за пределы проезжей части. Каюсь, мне тоже пришлось нарушать Правила, чтобы не упустить его из вида. Так мы доехали до АЗC в районе Лошицы.





Приехав на АЗС, я позвонил в ГАИ, сказал, что мы здесь, и проследовал за мужчиной. Он купил бутылку спиртного, это я увидел, когда он выходил из магазина АЗС. Я поинтересовался у продавца, не рассмотрела ли она, в каком состоянии мужчина находился. Но она сказала, что он был в маске, запаха алкоголя она не почувствовала.





Когда я увидел бутылку в руках, понял, что водитель приехал "за догонкой" и, вероятно, находится в нетрезвом состоянии. Подбежал и заблокировал ему выезд. Он заметил машину, начал сигналить, чтобы выпустил. Я подошел к нему и поинтересовался состоянием. Он открыл дверцу. Был в маске, но по глазам, по речи было понятно, что пьян.





Я ему сказал, что он не уедет, так как я вызвал ГАИ. Он начал предпринимать попытки выехать, хотя места для этого у него не было совершенно. В итоге он дергался туда-сюда, три раза упершись в пассажирскую дверь моего авто, а задней частью – в автомобиль, который стоял на парковке.











Пришлось применить силу, чтобы забрать ключи. Еще минут 10 ждали сотрудников ГАИ. Они приехали, оформили ДТП (у меня полное КАСКО), отвезли водителя на освидетельствование. Я забыл у них документы, а когда вернулся забрать, инспекторы сообщили, что у водителя 1,6 промилле. Пришлось применить силу, чтобы забрать ключи. Еще минут 10 ждали сотрудников ГАИ. Они приехали, оформили ДТП (у меня полное КАСКО), отвезли водителя на освидетельствование. Я забыл у них документы, а когда вернулся забрать, инспекторы сообщили, что у водителя 1,6 промилле.





Я, честно говоря, не думал, что он настолько неадекватный, что будет пытаться выехать. Хотя решил, что лучше пусть машину повредит, чем уедет и натворит беды по пути.





В моем авто повреждена дверь. Пока ждали инспекторов ГАИ, водитель просил отдать ключи и разъехаться, говорил, что у него проблемы. Он ехал на работу.





Не могу не отметить и такой факт. С момента, когда я начал преследовать водителя, я все время звонил в ГАИ и милицию, службы реагировали очень медленно, инспекторы приехали минут через 40 после первого звонка. За эти 40 минут, если бы я плюнул и не поехал за ним, он бы доехал до АЗС, употребил бы то, что купил, и бог весть что мог бы натворить. Мне кажется, как-то оперативнее надо реагировать на подобные ситуации...