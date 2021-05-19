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Самый высокий небоскрёб накренился в Китае

В китайском городе Шэньчжэнь накренился один из самых высоких небоскрёбов страны SEG Plaza.

Фундамент 73-этажного здания просел, и сооружение пришло в движение. Это привело к панике среди людей, сообщает news.ru со ссылкой на Daily Mail.

Высота небоскрёба составляет 356 метров. Здание начало раскачиваться по неизвестным причинам. В этот момент не было зафиксировано никаких землетрясений. Люди в панике выбегали из здания, прохожие тоже бросились врассыпную.



Небоскрёб SEG Plaza был построен в 2000 году. В нём расположены офисы, есть рестораны и рынок электроники.

В 2019 году в Пекине появился 45-этажный небоскрёб Leeza SOHO, который имеет самый высокий в мире атриум: он идёт от подножья здания до самой крыши. Башня имеет высоту 200 метров, а атриум — 194,15. Промежуток скреплён четырьмя мостами, которые расположены на разной высоте. Атриум является общественным пространством и интегрирован в транспортную сеть столицы КНР, поскольку здание находится рядом с железнодорожной станцией и стоит прямо над туннелем метро.
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