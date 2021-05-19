+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды

CentralAsia (CA) - Самый большой в мире айсберг А-76, по площади больше Мальорки, откололся от Антарктиды, следует из данных европейского спутника Sentinel-1.


Как сообщила специалист по ГИС и картографии Британской антарктической службы Лаура Герриш, A-76 откололся от шельфового ледника Ронне и в настоящее время является самым большим айсбергом в мире, побив рекорд соседнего A23a, пишет centralasia.media.

В феврале этого года от Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1270 квадратных километров. Это практически сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]