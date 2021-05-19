Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды





Как сообщила специалист по ГИС и картографии Британской антарктической службы Лаура Герриш, A-76 откололся от шельфового ледника Ронне и в настоящее время является самым большим айсбергом в мире, побив рекорд соседнего A23a, пишет centralasia.media.





В феврале этого года от Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1270 квадратных километров. Это практически сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга.



