До семи лет тюрьмы: по факту крушения в Барановичах самолета возбудили уголовное дело
Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 465 «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц» Уголовного кодекса Беларуси/
Об этом сообщает Следственный комитет.
По этой статье виновным грозит от двух до семи лет.
Напомним, сегодня в Барановичах потерпел крушение учебный самолет. Погибли два летчика.
- Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Фиксируется следовая картина, допрашиваются очевидцы. Работу на месте координирует первый заместитель председателя Следственного комитета Олег Шандарович. Все обстоятельства устанавливаются, -- говорится в сообщении СК.
18:44 19/05/2021
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