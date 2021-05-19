В квартиру главного редактора "Нашай Нівы" пришли силовики
В квартиру главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича пришли силовики.
Главный редактор «Нашай Нівы» Егор Мартинович написал в фейсбуке, что у его квартиры стоят силовики. «Возможно, готовятся к штурму», — пишет он.
Об этом Мартиновичу сообщили соседи. В самой квартире никого нет. Возможно, это связано с тем, что Егор Мартинович женат на журналистке TUT.by Адарье Гуштын.
Источник: mediazona.by
17:28 19/05/2021
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