+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В квартиру главного редактора "Нашай Нівы" пришли силовики

В квартиру главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича пришли силовики.

В квартиру главного редактора "Нашай Нівы" пришли силовики
Главный редактор «Нашай Нівы» Егор Мартинович написал в фейсбуке, что у его квартиры стоят силовики. «Возможно, готовятся к штурму», — пишет он.

Об этом Мартиновичу сообщили соседи. В самой квартире никого нет. Возможно, это связано с тем, что Егор Мартинович женат на журналистке TUT.by Адарье Гуштын. 
Источник: mediazona.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]