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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Из-за гибели летчиков в Барановичах отменили празднования Дня города

Соответствующее обращение председателя горисполкома размещено на сайте газеты "Наш край".


Уважаемые горожане!

Сегодня трагическая новость пришла в наш город. Потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы, к сожалению, погибли два пилота. Других жертв нет. Майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко ценой своей жизни увели самолет от жилых домов, фактически повторили подвиг первого Героя Беларуси В. Карвата, совершенный в мае
25 лет назад.

В связи с этим, все мероприятия, запланированные в рамках праздника «Барановичская весна» 21-22 мая, отменены.

Выражаем соболезнование родным и близким погибших летчиков.

Почтить память погибших можно с сегодняшнего дня в храме Жен-Мироносиц (бульвар Хейнола, 5), написал Юрий Громаковский.
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