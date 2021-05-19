Из-за гибели летчиков в Барановичах отменили празднования Дня города





Уважаемые горожане!





Сегодня трагическая новость пришла в наш город. Потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы, к сожалению, погибли два пилота. Других жертв нет. Майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко ценой своей жизни увели самолет от жилых домов, фактически повторили подвиг первого Героя Беларуси В. Карвата, совершенный в мае

25 лет назад.





В связи с этим, все мероприятия, запланированные в рамках праздника «Барановичская весна» 21-22 мая, отменены.





Выражаем соболезнование родным и близким погибших летчиков.





Почтить память погибших можно с сегодняшнего дня в храме Жен-Мироносиц (бульвар Хейнола, 5), написал Юрий Громаковский.











