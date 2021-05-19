С детства мечтал о небе: что известно о погибших летчиках
Во время тренировочного полета сегодня в Барановичах погибли два летчика. Что о них известно?
на месте крушения самолета, фото Наш край
19 мая в Барановичах при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный самолет Як-130. Экипаж обнаружил техническую неисправность. Летчики уводили самолет от населенного пункта и в итоге катапультировались слишком поздно. Оба пилота погибли. Это майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко.
Майор Андрей Ничипорчик родился в Поставах 17 октября 1987 года в семье военного летчика-снайпера, сообщает БелТА. Окончил авиационный факультет Военной академии Беларуси в 2010 году.
Летчик первого класса. Был подготовлен к выполнению боевых задач днем и ночью во всех метеорологических условиях.
С 2017 года принимал участие в воздушных парадах, демонстрационных полетах. Неоднократно участвовал в учениях и международных конкурсах в Беларуси и за рубежом.
В авиабазе его знали как терпеливого и внимательного инструктора, любящего небо и курсантов.
Награжден медалью "За безупречную службу" 3 степени.
Андрей Ничипорчик родился в Лиде. Был женат, без отца остались двое детей.
Андрей Ничипорчик
Лейтенант Никита Куконенко родился 18 сентября 1998 года в Полоцке. Выпускник Полоцкого кадетского училища.
С детства мечтал о небе. В 2020 году окончил авиационный факультет Военной академии Беларуси. В этом же году начал службу в Лидской штурмовой авиабазе. Был женат, но детей еще не было.
Его летчиком-инструктором был майор Андрей Ничипорчик.
"Белорусский партизан"
16:33 19/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение