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С детства мечтал о небе: что известно о погибших летчиках

Во время тренировочного полета сегодня в Барановичах погибли два летчика. Что о них известно?

С детства мечтал о небе: что известно о погибших летчиках
на месте крушения самолета, фото Наш край
19 мая в Барановичах при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный самолет Як-130. Экипаж обнаружил техническую неисправность. Летчики уводили самолет от населенного пункта и в итоге катапультировались слишком поздно. Оба пилота погибли. Это майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко.

Майор Андрей Ничипорчик родился в Поставах 17 октября 1987 года в семье военного летчика-снайпера, сообщает БелТА. Окончил авиационный факультет Военной академии Беларуси в 2010 году.

Летчик первого класса. Был подготовлен к выполнению боевых задач днем и ночью во всех метеорологических условиях.

С 2017 года принимал участие в воздушных парадах, демонстрационных полетах. Неоднократно участвовал в учениях и международных конкурсах в Беларуси и за рубежом.

В авиабазе его знали как терпеливого и внимательного инструктора, любящего небо и курсантов.

Награжден медалью "За безупречную службу" 3 степени.

Андрей Ничипорчик родился в Лиде. Был женат, без отца остались двое детей.
https://nn.by/?c=ar&i=273157&lang=ru

Андрей Ничипорчик

Лейтенант Никита Куконенко родился 18 сентября 1998 года в Полоцке. Выпускник Полоцкого кадетского училища.

С детства мечтал о небе. В 2020 году окончил авиационный факультет Военной академии Беларуси. В этом же году начал службу в Лидской штурмовой авиабазе. Был женат, но детей еще не было.

Его летчиком-инструктором был майор Андрей Ничипорчик.
"Белорусский партизан"
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