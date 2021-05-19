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С 25 мая по 5 июня водители будут обязаны передвигаться с включенными фарами

Акция "Внимание-дети" пройдет в Беларуси с 25 мая по 5 июня, сообщили "Интерфакс-Запад" в ГАИ Минска. Акция направлена на предупреждение ДТП с участием детей.



"В дни акции автомобили в светлое время суток должны передвигаться с включенным ближним светом фар (п.166.9 ПДД)", - отметила госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

За нарушение упомянутого пункта ПДД предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до 3 базовых величин (Br87).

В ходе акции особое внимание будет уделяться соблюдению водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.

В ГАИ напомнили, что дети до 12 лет должны находиться в специальном детском кресле, подходящем по их весу и комплекции. Исключение составляют ситуации, когда рост ребенка превышает 150 см.
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