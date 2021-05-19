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Парни любили небо, небо убило их

Знакомые рассказали о погибших летчиках.

Парни любили небо, небо убило их
Летчики пытались катапультироваться

По стопам отца

Фото: Минобороны
 
Андрей Ничипорчик всегда хотел стать летчиком, рассказала классный руководитель СШ №9 в Лиде Антонина Котова, передает корреспондент Sputnik.

"Меня огорошила эта новость (крушение Як-130 под Барановичами – Прим.) и все перемешалось в голове. Я была у него классной с 5 по 11 класс", - вспоминает учительница.

По ее словам, "это был золотой ребенок и произошедшее не укладывается в голове. В 2005 году он закончил школу и поступил в Военную академию. Он был спортсменом и хотел все время стать летчиком".

Антонина Котова рассказала, что, когда Андрей Ничипорчик уже был курсантом, мог в свободную минуту поздно вечером позвонить и расспросить, как дела в школе.

Погибший пилот жил в районе Новый Южный в Лиде, а его классный руководитель в соседнем районе Старый Южный, поэтому они часто виделись.

"Андрей – многодетный отец, у него осталось трое детей. Его отец Владимир всю жизнь пролетал, и Андрей пошел по его стопам", - добавила классный руководитель.
Биография Андрея Ничипорчика

Майор Андрей Ничипорчик родился 17 октября 1987 года. Он пошел по стопам отца – военного летчика Владимира Ничипорчика - и отправился учиться в Военную академию Беларуси на авиационный факультет, который закончил в 2010 году.

Андрей Ничипорчик был летчиком первого класса, он мог выполнять боевые задачи днем и ночью в любых метеорологических условиях.

С 2016 года Ничипорчик работал инструкторам, он готовил к полетам на Як-130 молодых пилотов, в том числе участвовал в выполнении сложного элемента летной подготовки - посадки на аэродромный участок дороги самолета Як-130.

Ничипорчик владел управлением таких самолетов, как Як-52, Л-39, Су-25, Як-130, был награжден медалью "За безупречную службу". Летчик не раз участвовал в воздушных парадах и демонстрационных полетах, а также в военных учениях в Беларуси и за рубежом.

Как отметили в пресс-службе Минобороны Беларуси, в авиабазе Ничипорчика знали как "терпеливого и внимательного инструктора, любящего небо и курсантов".

Военный летчик ушел из жизни в 33 года - разбился в результате крушения самолета, на котором находился вместе со своим подчиненным Никитой Куконенко.

Отец погибшего майора Андрея Ничипорчика - военный летчик-снайпер Владимир Ничипорчик посвятил небу 33 года. Он занимался формированием пилотажной группы ВВС и войск ПВО "Белая Русь". Она была создана в 2006 году после закупки на Украине десяти учебно-тренировочных самолетов чешского производства L-39 "Альбатрос". Входила в состав 206-го центра подготовки летного состава в Лиде.

Самолеты группы выступали на государственных праздниках, а также использовались для обучения курсантов авиационного факультета Военной академии Беларуси.

В интервью СМИ Владимир Ничипорчик отмечал: чтобы стать летчиком-асом, необходимо мастерство от бога и подготовка не ниже 1-го класса. По его мнению, для того, чтобы попасть в группу "Белая Русь", нужны летные навыки плюс гармоничные личные взаимоотношения. Принцип таков: чем больше люди летают вместе, тем лучше понимают друг друга, потому что в небе при выполнении маневра порой нужно реагировать мгновенно…


Ему нравилось чувство полета


Фото: ВКонтакте

В январе нынешнего года телекомпания "ВоенТВ" выпустила сюжет о молодом офицере, выпускнике Военной академии Никите Куконенко.

Он родился 18 сентября 1998 года. Детство прошло в поселке Боровуха, что недалеко от Новополоцка, где базировалась вертолетная база. В семье разговоры были исключительно об авиации.

Никита окончил Полоцкое кадетское училище, затем поступил в Военную академию, на один из самых престижных факультетов – авиационный.

Его курс был экспериментальным: если раньше будущие пилоты изучали учебно-тренировочные Л-39, то Куконенко и его товарищи освоили и Як-130. Сначала с инструктором, а потом и самостоятельно.

"В конце учебы я очень уверенно себя чувствовал в самолете, спокойно знал, что делать", - рассказывал Никита.

Як-130 ему очень понравился: маневренный, скоростной, многофункциональный, между собой летчики этот самолет называют "летающий компьютер".

В сюжете лейтенант сказал, что поначалу думал, как сможет управлять этой машиной, а потом понял, что она многое может делать в воздухе. Никите нравилось чувство полета, свободы.

В планах на 2021 год было: доказать свое мастерство - стать летчиком третьего класса.

Что произошло?


До конца неясно. 

По официальной версии, самолет ЯК-130 Лидской штурмовой базы потерпел крушение в среду днем в Барановичах. Экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет, в ходе которого заметил техническую неисправность.

Это был последний полет командира звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиты Куконенко.

О произошедшем подробнее читайте тут.
"Белорусский партизан"
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