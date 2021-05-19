+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

На многоэтажке в Минске появились надписи в поддержку TUT.BY. Коммунальщики не дремлют

На доме № 27 по Матусевича кто-то нарисовал граффити, идущие вразрез с официальной идеологией правящего в Беларуси режима.

Здесь были нарисованы две цифры, — 97%, пять букв — TUT.BY, очевидно, в поддержку заблокированного вчера интернет-портала и бело-красно-белый флаг, пишет blizko.by
 
На место в срочном порядке были вызваны коммунальщики, которые принялись закрашивать «крамолу».


Со дня президентских выборов, на которых по официальной версии ЦИК Беларуси уверенную победу одержал Александр Лукашенко, прошло девять месяцев. 

А тем временем в интернете продолжается сбор подписей под петицией в защиту TUT.BY. Чуть более чем за сутки ее подписали более 10 тысяч человек
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]