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Минздрав вдруг прорвало: от COVID за сутки официально умерли 11 человек

Напомним, до этого наперекор логике и здравому смыслу Минздрав регулярно рапортовал о 10 смертях в сутки.


Минздрав подготовил свежую статистику по коронавирусу: за сутки выявлено 1378 (+199) новых случаев, выздоровели 1303 (+311) пациента, умерли 11 человек.

Всего по официальной, но отнюдь не правдоподобной, версии Минздрава с начала пандемии в Беларуси зафиксировано 380 089 случаев коронавирусной инфекции. При этом в Минздраве заявляют, что за все это время умерли только 2732 человека. 

Вот только почему-то Белстат отказывается нам сообщать, сколько беларусов умерли в прошлом году. Ведь это сразу же опровергнет статистику Минздрава
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