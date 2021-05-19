



Минздрав подготовил свежую статистику по коронавирусу: за сутки выявлено 1378 (+199) новых случаев, выздоровели 1303 (+311) пациента, умерли 11 человек.





Всего по официальной, но отнюдь не правдоподобной, версии Минздрава с начала пандемии в Беларуси зафиксировано 380 089 случаев коронавирусной инфекции. При этом в Минздраве заявляют, что за все это время умерли только 2732 человека.





Вот только почему-то Белстат отказывается нам сообщать, сколько беларусов умерли в прошлом году. Ведь это сразу же опровергнет статистику Минздрава