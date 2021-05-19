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В Воложине пенсионер убил себя прямо в больнице

В больнице в Воложине сегодня ночью пациент, проходивший там курс лечения, погиб от ножевого ранения. 84-летний пенсионер убил себя на глазах соседа по палате.

Пациент поступил в воложинскую больницу 9 мая. Коронавируса у него не было, пишет Млын.

«Пенсионер находился в терапевтическом отделении, постоянно был под наблюдением медиков. Серьезных ухудшений состояния здоровья он не имел. Проходил курс лечения», — рассказал заместитель председателя Воложинского райисполкома Игорь Шакун.

По его словам, попыток суицида у мужчины раньше не было. Обстановка в семье тоже была нормальной.

«У него есть дочь, она каждый день навещала его в больнице. Он был уважаемым человеком в городе, семья у него образцовая. Сначала работал водителем автобуса, после этого около 30 лет работал в Воложинской райагропромтехнике», — рассказал Игорь Шакун.

Нареканий на лечение и персонал у пенсионера не было. Смерть наступила на глазах у соседа по палате от ножевого ранения в сердце.

Воложинским РОСК проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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