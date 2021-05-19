В Воложине пенсионер убил себя прямо в больнице
В больнице в Воложине сегодня ночью пациент, проходивший там курс лечения, погиб от ножевого ранения. 84-летний пенсионер убил себя на глазах соседа по палате.
Пациент поступил в воложинскую больницу 9 мая. Коронавируса у него не было, пишет Млын.
«Пенсионер находился в терапевтическом отделении, постоянно был под наблюдением медиков. Серьезных ухудшений состояния здоровья он не имел. Проходил курс лечения», — рассказал заместитель председателя Воложинского райисполкома Игорь Шакун.
По его словам, попыток суицида у мужчины раньше не было. Обстановка в семье тоже была нормальной.
«У него есть дочь, она каждый день навещала его в больнице. Он был уважаемым человеком в городе, семья у него образцовая. Сначала работал водителем автобуса, после этого около 30 лет работал в Воложинской райагропромтехнике», — рассказал Игорь Шакун.
Нареканий на лечение и персонал у пенсионера не было. Смерть наступила на глазах у соседа по палате от ножевого ранения в сердце.
Воложинским РОСК проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
14:16 19/05/2021
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