В Воложине пенсионер убил себя прямо в больнице

Пациент поступил в воложинскую больницу 9 мая. Коронавируса у него не было, пишет Млын.





«Пенсионер находился в терапевтическом отделении, постоянно был под наблюдением медиков. Серьезных ухудшений состояния здоровья он не имел. Проходил курс лечения», — рассказал заместитель председателя Воложинского райисполкома Игорь Шакун.





По его словам, попыток суицида у мужчины раньше не было. Обстановка в семье тоже была нормальной.





«У него есть дочь, она каждый день навещала его в больнице. Он был уважаемым человеком в городе, семья у него образцовая. Сначала работал водителем автобуса, после этого около 30 лет работал в Воложинской райагропромтехнике», — рассказал Игорь Шакун.





Нареканий на лечение и персонал у пенсионера не было. Смерть наступила на глазах у соседа по палате от ножевого ранения в сердце.





Воложинским РОСК проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



