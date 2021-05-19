Речь идет о том самом парне, которого задержали 26 апреля за бело-красно-белую коробку от телевизора LG на балконе первого этажа. На него составили протокол по ст. 24.23 КоАП. Потом его дело отправили на доработку, и все-таки осудили на 15 суток. Арест Пархоменко отбывал в ИВС на Окрестина и в Жодино. « Вясна назірае » поговорила с Андреем о том, как мерз в жодинских камерах, интересных соседях и тайном осмотре квартиры милиционерами.





«Выпытывали, за кого голосовал на выборах»

Как рассказал Андрей Пархоменко, за две недели до задержания домой к Андрею приходили милиционеры, но дома не застали. Чтобы избежать проблем, Андрей решил снять коробку с окна на балконе и поставить ее на пол. 26 апреля в дверь все-таки постучали люди в штатском. Они показали удостоверение, но представился только один из них — участковый Ленинского РУВД. Сотрудники пояснили, что на Андрея составлен протокол за несанкционированное пикетирование.





Сразу пошли к балкону, где, по их мнению, и проводился пикет. В протоколе, с которым они пришли, было указано, что Андрей пикетировал, разместив бумажное полотно бело-красно-белого цвета на стекле балкона. Но вместо бумажного полотна милиционеры нашли коробку. Это их удивило, но и не остановило. Поэтому они потребовали собрать вещи и проехать вместе с ними.





По словам парня, в Ленинском РУВД опись вещей происходила в гараже. Андрей отметил, что в тот день, 26 апреля, с ним было около семи человек, задержанных в центре Минска. В кабинете, куда его привели для беседы, у него выпытывали, за кого он голосовал на выборах, не хотел ли бы он уехать из страны, какие у него отношения к повышению налогов и знает ли он про телеграмм-канал «Каратели».





После «профилактической беседы» Андрея отправили в актовый зал вместе с остальными задержанными и продержали там почти до часа ночи. Затем до суда его перевели в камеру в РУВД, а еще через сутки — в ИВС на Окрестина. В пятницу Пархоменко этапировали в Жодино, где он провел остальные 10 суток.





Суд прошел в закрытом режиме





Первый суд над минчанином состоялся 27 апреля в суде Ленинского района Минска. Его обвинили в «пикетировании путем размещения бумажного полотна бело-красно-белого цвета на стекле балкона». Дело Пархоменко рассматривала судья Ленинского района Юлия Инчина.





Свою вину Пархоменко не признал, так как, по его словам, коробку оставили предыдущие жильцы. В материалах дела имеется черно-белое фото коробки, но судья Юлия Инчина решила запросить у сотрудников РУВД цветное видео. На видео судья заметила, что на окне еще висит какое-то изображение, имеющее белый и красный цвета. Андрей же объяснил, что это герб Лепеля, на котором присутствуют еще синий и желтый цвета.





Больше к гербу судья не возвращалась. В итоге судья Инчина отправила дело Андрея на доработку. Больше его дело в расписании Ленинского суда не появлялось, поэтому волонтеры «Весны» не попали на заседание по делу Пархоменко.





Как выяснилось, дело все-таки рассмотрели почти перед закрытием суда. Суд фактически прошел в закрытом режиме. На втором суде присутствовал свидетель-милиционер, который утверждал, что лично видел на окне у парня бумажное бело-красно-белое полотнище, а не коробку. Судья Инчина поверила свидетелю и арестовала Пархоменко на 15 суток.





С кем сидел на «сутках»

Андрей подтвердил, что сейчас в изоляторах любая корреспонденция запрещена, поэтому все, чем им было разрешено заниматься, — разговаривать. Он упомянул, что с ним сидел парень, который был арестован на 15 суток за герб «Погоня» на обложке паспорта: его квадрокоптер залетел на территорию административного здания, что повлекло соответствующую проверку документов.





Еще какое-то время Андрею довелось сидеть с бывшим следователем Никитой Стороженко, который уволился после августовских событий. Его задержали накануне «Чернобыльского шляха» 23 апреля и арестовали на 15 суток якобы за неповиновение сотрудникам милиции.





Никита рассказал в камере, что после увольнения никакого давления на него не оказывали, поэтому почти восемь месяцев он спокойно работал в другом месте, пока к нему не пришли в апреле.





Но самые приятные воспоминания оставил 59-летний Александр. Этого мужчину уже несколько раз задерживали по политической статье за пикетирование. Последний раз его задержали возле метро «Могилевская» за то, что у кролика, которого он продавал, был БЧБ-ошейник.





У Александра Кутаса нет места жительства, но есть зарплата и активная гражданская позиция. По словам Андрея, именно из-за снисходительного отношения сотрудников изолятора к Александру облегчили условия и для всех остальных.





Скинул 7 кг за 15 суток. Какие условия в ИВС

Андрей рассказал, что первые два после задержания его вообще не кормили, а воду можно было пить только из-под крана. Изоляторы по-прежнему переполнены: в ЦИП на два спальных места сидели 11 человек. В пятницу в Жодино этапировали 70 человек и там было побольше места — 15 человек на 10 мест.





На улицу их выводили несколько раз, а в душ — только один раз за две недели. Андрей рассказал о питании в Жодино: «Если на Окрестина могли дать даже котлету, то в Жодино иногда давали только тушенку или отварную курицу без всякого вкуса. Суп вообще выглядел как вода».





7 килограмм он потерял в весе за 15 суток.





«Били по почкам, но это было по лайту, чтобы синяков не оставалось»

Андрей Пархоменко рассказал о пытках, которые продолжаются в изоляторах до сих пор:





«В жодинском ИВС нас ставили на растяжку и некоторым били по щиколоткам, от чего оставались гематомы. Били и по почкам, но это было по лайту, чтобы синяков не оставалось. Делали они это в «профилактических целях». Ребята там работают в основном молодые и агрессивные, поэтому диалога у нас с ними не было. Они пытались нас запугать своими криками».





Александр Пархоменко отметил, что в жодинских камерах холодно, поэтому он там заболел. На свободе парень сдал тест на COVID-19, который подтвердился. Таблетки в тюрьме — роскошь, которую получить могут не все. Матрасов в камерах, в которых за 15 суток успел побывать Андрей, тоже не было.