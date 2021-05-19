19 мая 2021 года. Место падения самолета в Барановичах. Фото: ВКонтакте, Анна Романович





Самолет Су-17, которым управлял Сергей Погребан, только что вышел из ремонта. Первые два раза он успешно приземлился, а третий полет стал для 47-летнего летчика роковым.





23 мая 1996 года (почти 24 года назад) погиб военный летчик первого класса начальник воздушно-огневой и тактической подготовки 61-й истребительной авиабазы в Барановичах подполковник Владимир Карват. Его истребитель рухнул на поле между Арабовщиной и Большим Гатищем.





Как сообщалось ранее, 19 мая 2021 года в Барановичах упал самолет. Два летчика погибли.

Май - поистине какой-то роковой месяц для барановичских летчиков.