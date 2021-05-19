На Барановичи упал учебный самолет - оба пилота погибли

«Добрый день, только что в городе разбился самолет», – такой звонок поступил в редакцию intex-press.by около 12.40 19 мая. По предварительной информации, летчик успел катапультироваться, но серьезно пострадал.





О падении военного самолета в Барановичах одной из первых в редакцию Intex-press сообщила жительница 16-этажки в Южном микрорайоне. По словам женщины, четверка самолетов отрабатывала полеты, один из них упал.





– Он крутил трюки, потом что-то у него случилось, он потерял высоту, его стало штормить, он стал уходить от города, и упал где-то в стороне Восточного, вряд ли даже успел за город улететь, – рассказала горожанка.





По словам женщины, она видела взрыв и дым.





Как стало известно журналистам из компетентных источников, самолет разбился в районе улицы Фестивальной. По предварительной информации, пилот успел катапультироваться, но он в тяжелом состоянии. Другие источники сообщают, что пилот погиб.









В телеграмм-канале "Военкор", связанном с Министерством обороны, факт крушения подтвердили.













«Самолет взлетал с аэродрома по направлению в Восточный микрорайон. На взлете он врезался в частный дом на улице Розы Люксембург», — пишет издание «Наш край». Издание «Наш край» сообщило , что в катастрофе погиб летчик, однако позже БелТА проинформировало , что летчик успел катапультироваться, он в тяжелом состоянии.«Самолет взлетал с аэродрома по направлению в Восточный микрорайон. На взлете он врезался в частный дом на улице Розы Люксембург», — пишет издание «Наш край».



В пресс-службе брестского областного управления Следственного комитета Onli r не подтвердили и не опровергли информацию о состоянии пилота.



— Звоните после обеда, — ответили в УСК.





Позже в Минобороны прокомментировали ситуацию.





"Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Пилоты стремились увести самолет от города, и убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, катапультировались.



К сожалению, оба летчика погибли.



Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куканенко Никита Борисович — летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й шаб.



Других жертв и разрушений нет".







