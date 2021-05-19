"Стройреконструкция": Будславский костел надо срочно защитить от дождей временной крышей
Будславский костел надо защитить от дождей временной крышей, цитирует сайт budslau.by директора предприятия “Стройреконструкция” Геннадия Малашука.
Кадры пожара
“Если Будславский костел останется под дождем, как было и в случае с Несвижским замком, то все будет плохо. Его нужно срочно накрывать. Сейчас идет разговор о временной крыше. Уже есть предложение, как это сделать с минимальными затратами и, скорее всего по времени, потому что лето у нас тоже достаточно холодное и дождливое”, - говорится в сообщении.
Конструкции храма осмотрены еще на прошлой неделе: своды костела в порядке, однако на купол подниматься нельзя. До конца мая будет дано предварительное заключение по оценке огневого воздействия и рекомендации. Потом проектировщикам потребуются 3-4 месяца на подготовку документации.
По последней информации, на восстановление костела Вознесения Пресвятой Девы Марии, который пострадал от пожара 11 мая, собрано почти Br409 тыс. (более $162 тыс.).
Как сообщалось в Будславском костеле 11 мая произошел пожар. Для того, чтобы полностью ликвидировать его, МЧС понадобилось около семи часов. В результате огнем была полностью уничтожена крыша над центральным нефом храма, она обрушилась. Пострадало также внутренне убранство костела. В то же время главная святыня храма - икона Будславской Божией Матери, а также другие ценности были перенесены в безопасное место сразу после появления дыма.
По факту пожара возбуждено уголовное дело.
12:45 19/05/2021
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