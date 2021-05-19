Куда пропала Юлия Чернявская?
О местонахождении Юлии Чернявской, вдовы основателя TUT.by Юрия Зиссера, ничего неизвестно со вчерашнего дня.
Последний раз ее видели днем 18 мая в приемном отделении Городской клинической больницы №1 Минска. Чернявская успела сообщить, что перенесла гипертонический криз, но от госпитализации отказалась. В больнице рядом с ней находился оперативник.
Вечером стало известно, что Чернявскую отпустили из больницы, но дома она не появилась.
Где она находится с тех пор, не знают ни родные, ни адвокат.
Пожилая мать Юлии Чернявской живет в Минске, дочь - в Израиле, пишет Наша нива в своем телеграме.
12:09 19/05/2021
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