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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Куда пропала Юлия Чернявская?

О местонахождении Юлии Чернявской, вдовы основателя TUT.by Юрия Зиссера, ничего неизвестно со вчерашнего дня.


Последний раз ее видели днем 18 мая в приемном отделении Городской клинической больницы №1 Минска. Чернявская успела сообщить, что перенесла гипертонический криз, но от госпитализации отказалась. В больнице рядом с ней находился оперативник.

Вечером стало известно, что Чернявскую отпустили из больницы, но дома она не появилась.

Где она находится с тех пор, не знают ни родные, ни адвокат.

Пожилая мать Юлии Чернявской живет в Минске, дочь - в Израиле, пишет Наша нива в своем телеграме.
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