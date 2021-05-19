Куда пропала Юлия Чернявская?





Последний раз ее видели днем 18 мая в приемном отделении Городской клинической больницы №1 Минска. Чернявская успела сообщить, что перенесла гипертонический криз, но от госпитализации отказалась. В больнице рядом с ней находился оперативник.





Вечером стало известно, что Чернявскую отпустили из больницы, но дома она не появилась.





Где она находится с тех пор, не знают ни родные, ни адвокат.



