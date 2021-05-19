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И снова авария: в Крупках без воды остались детский сад и 123 дома

В Крупках из-за порыва трубопровода без воды были детский сад, 23 многоквартирных и 100 частных жилых домов

18 мая в 13.50 в МЧС поступило сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 110 мм в Крупках по переулку Строителей. Без холодного водоснабжения оставались 23 многоквартирных и 100 частных жилых домов, детский сад. Организовывался подвоз воды.

В 18.55 водоснабжение было восстановлено.
Источник: belta.by
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