С просьбой признать этот канал экстремистским обратилась прокуратура Волковысского района.





"В них содержатся призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, блокированию движения транспорта, оказанию сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, уничтожению и повреждению их имущества в целях воспрепятствования их законной деятельности либо из мести за исполнение служебных обязанностей.





В них также есть комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес правоохранителей и государственных служащих, членов их семей", - говорится в пояснении прокураты.