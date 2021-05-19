Когда заблокировать невозможно: очередной телеграм-канал признан "экстремистским"
Суд Волковысского района признал экстремистским Telegram-канал "Волковыск для жизни Чат", сообщает Генпрокуратура.
С просьбой признать этот канал экстремистским обратилась прокуратура Волковысского района.
"В них содержатся призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, блокированию движения транспорта, оказанию сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, уничтожению и повреждению их имущества в целях воспрепятствования их законной деятельности либо из мести за исполнение служебных обязанностей.
В них также есть комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес правоохранителей и государственных служащих, членов их семей", - говорится в пояснении прокураты.
11:46 19/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение