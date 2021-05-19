"Судья Виктория Шабуня приговорила политзаключенного к 5,5 годам колонии в условиях усиленного режима. Именно такое наказание запрашивал прокурор Иван Процкий", - цитирует interfax.by





Капанца обвинили в пособничестве в организации беспорядков (речь о событиях 9-11 августа 2020 года в Минске), которое выразилось в передаче в бот телеграм-канала, признанного позже экстремистским, текста и видео о перемещении спецтехники силовиков 9 августа минувшего года, а также в распространении листовок, переданных ему Юрием Воскресенским и координировании движения людей от ТЦ «Спектр» к Администрации Первомайского района Минска после закрытия участков для голосования 9 августа.

Также ему вменяется в вину участие в акциях протеста 10 и 11 августа на улице Притыцкого и проспекте Пушкина в Минске.





В листовка, о которых идет речь, говорилось: "Дорогие соседи! Приглашаем вас принять участие в подведении итогов президентских выборов. Собираемся в 20.30 у ТЦ «Спектр» (метро Уручье). Обсудим итоги и решим, как жить дальше".





Юрий Воскресенский, который является фигурантом этого дела, в суд не явился.





Подсудимый своей вины не признал.





ФОТО: spring96



