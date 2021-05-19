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Члена инициативной группы Бабарико осудили на 5,5 лет колонии усиленного режима

Сергея Капанца, который был членом инициативной группы претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, осудили на 5,5 лет колонии, сообщили в незарегистрированном в Беларуси правозащитном центре "Весна".

Члена инициативной группы Бабарико осудили на 5,5 лет колонии усиленного режима
"Судья Виктория Шабуня приговорила политзаключенного к 5,5 годам колонии в условиях усиленного режима. Именно такое наказание запрашивал прокурор Иван Процкий", - цитирует interfax.by

Капанца обвинили в пособничестве в организации беспорядков (речь о событиях 9-11 августа 2020 года в Минске), которое выразилось в передаче в бот телеграм-канала, признанного позже экстремистским, текста и видео о перемещении спецтехники силовиков 9 августа минувшего года, а также в распространении листовок, переданных ему Юрием Воскресенским и координировании движения людей от ТЦ «Спектр» к Администрации Первомайского района Минска после закрытия участков для голосования 9 августа. 
Также ему вменяется в вину участие в акциях протеста 10 и 11 августа на улице Притыцкого и проспекте Пушкина в Минске. 

В листовка, о которых идет речь, говорилось: "Дорогие соседи! Приглашаем вас принять участие в подведении итогов президентских выборов. Собираемся в 20.30 у ТЦ «Спектр» (метро Уручье). Обсудим итоги и решим, как жить дальше".

Юрий Воскресенский, который является фигурантом этого дела, в суд не явился.

Подсудимый своей вины не признал. 


ФОТО: spring96
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