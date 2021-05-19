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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Новый тест на коронавирус: результат как пуля – через секунду

Китайские и американские ученые разработали новый, почти мгновенный, тест на коронавирус. Он дает результат практически через секунду.


Система состоит из тест-полосок, где в том числе используются электроды. Разработчики считают, что это будет дешевая и мобильная технология.

Другие тест-системы для определения того, инфицирован человек коронавирусом или нет, требуют более длительной обработки. Как правило, результаты готовы не менее чем через полчаса. Пока неизвестно, будет ли налажено производство блицтестов и кто этим займется.
officelife.media
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