Новый тест на коронавирус: результат как пуля – через секунду
Китайские и американские ученые разработали новый, почти мгновенный, тест на коронавирус. Он дает результат практически через секунду.
Система состоит из тест-полосок, где в том числе используются электроды. Разработчики считают, что это будет дешевая и мобильная технология.
Другие тест-системы для определения того, инфицирован человек коронавирусом или нет, требуют более длительной обработки. Как правило, результаты готовы не менее чем через полчаса. Пока неизвестно, будет ли налажено производство блицтестов и кто этим займется.
09:42 19/05/2021
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