Новый тест на коронавирус: результат как пуля – через секунду





Система состоит из тест-полосок, где в том числе используются электроды. Разработчики считают, что это будет дешевая и мобильная технология.





Другие тест-системы для определения того, инфицирован человек коронавирусом или нет, требуют более длительной обработки. Как правило, результаты готовы не менее чем через полчаса. Пока неизвестно, будет ли налажено производство блицтестов и кто этим займется.



