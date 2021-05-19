Епископ Юрий Кособуцкий: Молимся за всех журналистов и настоящих людей Беларуси
Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий призвал «к сильной молитве за всех тех, кого в сегодняшние времена, в XXI веке, преследуют за правду, за веру, за пребывание настоящим человеком».
«Молитва — это великая мощь, которая дает силы выдержать в любых жизненных ситуациях. Молимся за всех журналистов, особенно за команду tut.by в час испытаний», — написал католический иерарх на своей странице в «Фейсбуке».
На своей аватарке епископ выставил знак солидрности с TUT.by
18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.
Сайт tut.by 18 мая заблокирован.
На данный момент известно о задержании более 10 бывших и нынешних сотрудников портала.
"Белорусский партизан"
09:31 19/05/2021
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