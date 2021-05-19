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Епископ Юрий Кособуцкий: Молимся за всех журналистов и настоящих людей Беларуси

Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий призвал «к сильной молитве за всех тех, кого в сегодняшние времена, в XXI веке, преследуют за правду, за веру, за пребывание настоящим человеком».


«Молитва — это великая мощь, которая дает силы выдержать в любых жизненных ситуациях. Молимся за всех журналистов, особенно за команду tut.by в час испытаний», — написал католический иерарх на своей странице в «Фейсбуке».

На своей аватарке епископ выставил знак солидрности с TUT.by

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.

Сайт tut.by 18 мая заблокирован.

На данный момент известно о задержании более 10 бывших и нынешних сотрудников портала. 
"Белорусский партизан"
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