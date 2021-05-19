"Евровидение-2021": определились финалисты конкурса

Первая десятка финалистов:





Мальта

Кипр

Литва

Украина

Россия

Швеция

Норвегия

Азербайджан

Бельгия

Израиль

Второй полуфинал "Евровидения-2021" состоится 20 мая в Роттердаме, по его итогам определятся ещё 10 участников финала. Представители шести стран (Великобритания, Германия, Италия, Испания, Франция и Нидерланды) проходят в финал автоматически.





Финал "Евровидения-2021" пройдёт 22 мая. Букмекеры считают фаворитами представителей Италии, Франции или Мальты.





Там также обосновали свое решение, мол, песня "ставит неполитический характер конкурса под сомнение" и "рискует подорвать репутацию песенного конкурса "Евровидение".





Представительница России певица Манижа / EBU



