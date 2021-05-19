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"Евровидение-2021": определились финалисты конкурса

Стали известны результаты первого полуфинала конкурса песни "Евровидение-2021", который прошёл 18 мая в Роттердаме.

Первая десятка финалистов:

Мальта
Кипр
Литва
Украина
Россия
Швеция
Норвегия
Азербайджан
Бельгия
Израиль
Второй полуфинал "Евровидения-2021" состоится 20 мая в Роттердаме, по его итогам определятся ещё 10 участников финала. Представители шести стран (Великобритания, Германия, Италия, Испания, Франция и Нидерланды) проходят в финал автоматически.

Финал "Евровидения-2021" пройдёт 22 мая. Букмекеры считают фаворитами представителей Италии, Франции или Мальты.

Как ранее сообщалось, Беларусь не принимает участие в международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2021 году. Европейский вещательный союз и Reference Group приняли решение отказать группе "Галасы ЗМеста" в праве участвовать в конкурсе из-за несоответствия заявленной песни "Я научу тебя" ("I'll Teach You") правилам конкурса. 
Там также обосновали свое решение, мол, песня "ставит неполитический характер конкурса под сомнение" и "рискует подорвать репутацию песенного конкурса "Евровидение".  

Представительница России певица Манижа / EBU
"Белорусский партизан"
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