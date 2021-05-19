Катерина Борисевич вышла из колонии!

«Все время, сколько она находилась за решеткой, мы мечтали, что в день ее выхода скупим все цветы на Комаровке и будем ждать ее на воле с яркими охапками, — пишет телеграм-канал Tut.by. — Вчерашние события, которые произошли с редакцией, изменили наши планы.





Рядом с гомельской колонией, куда Катю этапировали в последние дни ее заключения, нас немного, но мы дождались ее — с приветами от всех сотрудников компании».





Встреча прошла спокойно, сообшают коллеги Катерины, хотя в 7 утра, когда они пришли ко входу в женскую колонию, увидели характерный бус, а также легковушку, в которой находился человек в погонах. Примерно в 7:24 утра Катя вышла из ворот колонии с двумя большими сумками.





Первой она позвонила 18-летней дочке Даше, которая сейчас ждет маму вместе с другими родными в Минске. Катерина рассказала нам, что долго не могла забрать все письма, а получила она их за полгода около 500, пишет Наша нива.





Сейчас Катя рядом со своими коллегами, она в прекрасном настроении. Сотрудники колонии вели себя максимально корректно — они даже предложили поднести сумки и вызвать такси.





Напомним:





Уголовное дело в отношении Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина возбудили 19 ноября 2020 года. Их обвинили в разглашении врачебной тайны, что, по мнению Генпрокуратуры, повлекло тяжкие последствия. 13 ноября 2020 года за авторством Катерины Борисевич вышла статья, в которой со ссылкой на медицинские документы и комментарий врача утверждалось, что в крови Романа Бондаренко не было обнаружено этанола. Первые лица заявляли, что Бондаренко был пьян.







