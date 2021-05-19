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Катерина Борисевич вышла из колонии!

Журналистка Tut.by, осужденная за «разглашение врачебной тайны» о причинах смерти Романа Бондаренко, отбыла свой срок. Утром 19 мая она вышла из гомельской колонии.

Катерина Борисевич вышла из колонии!
Фото Tut.by
«Все время, сколько она находилась за решеткой, мы мечтали, что в день ее выхода скупим все цветы на Комаровке и будем ждать ее на воле с яркими охапками, — пишет телеграм-канал Tut.by. — Вчерашние события, которые произошли с редакцией, изменили наши планы.

Рядом с гомельской колонией, куда Катю этапировали в последние дни ее заключения, нас немного, но мы дождались ее — с приветами от всех сотрудников компании».

Встреча прошла спокойно, сообшают коллеги Катерины, хотя в 7 утра, когда они пришли ко входу в женскую колонию, увидели характерный бус, а также легковушку, в которой находился человек в погонах. Примерно в 7:24 утра Катя вышла из ворот колонии с двумя большими сумками.

Первой она позвонила 18-летней дочке Даше, которая сейчас ждет маму вместе с другими родными в Минске. Катерина рассказала нам, что долго не могла забрать все письма, а получила она их за полгода около 500, пишет Наша нива.

Сейчас Катя рядом со своими коллегами, она в прекрасном настроении. Сотрудники колонии вели себя максимально корректно — они даже предложили поднести сумки и вызвать такси.

Напомним: 

Уголовное дело в отношении Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина возбудили 19 ноября 2020 года. Их обвинили в разглашении врачебной тайны, что, по мнению Генпрокуратуры, повлекло тяжкие последствия. 13 ноября 2020 года за авторством Катерины Борисевич вышла статья, в которой со ссылкой на медицинские документы и комментарий врача утверждалось, что в крови Романа Бондаренко не было обнаружено этанола. Первые лица заявляли, что Бондаренко был пьян.
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