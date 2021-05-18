



По данным сервиса by.tgstat.com, число подписчиков канала на утро 18 мая составляло 394,4 тыс. человек. По состоянию на 18:00 количество подписанных на TUT.BY выросло до 435,9 тыс. Канал продолжает находиться на третьем месте в рейтинге популярности белорусских Telegram-ресурсов. На первой и второй позициях - каналы Степана Путило, которые в Беларуси признали экстремистскими - у них 1,2 млн и 585,7 тыс. подписчиков, пишет smartpress.by.





Среди СМИ ближайший конкурент портала - Onliner. Он на восьмом месте рейтинга с 136,4 тыс. подписчиков.





Напомним, сегодня утром стало известно, что силовики пришли в столичный и региональные офисы информационного портала TUT.BY. Также сообщалось, что неизвестные выломали дверь в общем коридоре главного редактора портала Марины Золотовой и у нее проводят обыск. После силовики увезли Золотову.





Обыск у заместителя главного редактора Максима Гайко тоже закончился поездкой на допрос в ДФР. Его процессуальный статус пока неизвестен. Также со своим адвокатом в сопровождении сотрудников ДФР на допрос отправилась журналистка портала Елена Толкачева, она сообщила, что проходит по делу свидетелем.





Вдова основателя портала Юрия Зиссера - Юлия Чернявская - перестала выходить на связь, а позже появилась информация, что она перенесла гипертонический криз и находится в больнице. Сооснователь TUT.BY Кирилл Волошин написал, что ДФР пришел в офисы hoster.by и av.by, директора не отвечают. Позже появились сообщения о задержании директора av.by Дмитрия Геранина после обыска.





Комитет госконтроля сообщил, что 18 мая возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" - по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Мининформ отчитался о том, что доступ к TUT.BY на основании уведомления Генпрокуратуры ограничен "за многочисленные факты нарушений Закона о СМИ".





Судя по опубликованной Onliner информации, основными фигурантами дела по ч. 6 ст. 16 ч. 2 ст. 243 УК являются директор "ТУТ БАЙ МЕДИА" Людмила Чекина и главный бухгалтер компании.





Кроме портала, недоступен и почтовый сервис mail.tut.bу - но на почту можно зайти через Яндекс. Нельзя попасть на сайт rebenok.by, посвященный теме детей и их родителей, также заблокирован help.blog.tut.by - проект, благодаря которому собирали деньги на лечение белорусов.





До сих пор не вышли на связь журналисты, работавшие утром у офиса TUT.by: Александр Чернухо (Onliner), Артем Майоров (Белорусы и рынок), Дарья Бурякина (Tut.by) и Елена Довнар (Белсат).





Светлана Тихановская выступила с заявлением и рассказала, что она вместе с командой на связи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Белорусская ассоциация журналистов потребовала от властей страны немедленно прекратить атаку на порталы TUT.BY, AV.BY, RABOTA.BY, к ней присоединился и ПЕН-центр. Представительство ЕС в Беларуси назвало TUT.BY флагманом белорусской журналистики и призвало обеспечить свободу СМИ.





По данным исследования компании Gemius, аудитория TUT.BY составляет более 3,3 млн человек - это 62,58% охвата интернет-пользователей в стране. Согласно информации сайта Similarweb.com, у TUT.BY 394 млн просмотров за последний месяц.