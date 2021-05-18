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Четвертый день суда по «делу студентов»: «Не было срыва и отмены занятий»

Сегодня прошел четвертый день суда по «делу студентов», проводился опрос свидетелей — представителей вузов. Напомним, рассмотрение дела началось 14 мая, оно касается событий, произошедших 12 ноября. Осенью в квартирах и офисе «Задзіночанне беларускіх студэнтаў» были обыски, последовали задержания: 12 человек оказались под стражей. В заключении они находятся уже полгода, всем им было предъявлено обвинение по уголовному делу.



Как сообщает телеграм-канал «Студэнцкая думка», свидетели акцентируют внимание на том, что акции портили имидж университета. На вопрос защитника, что именно оказывает влияние на имидж — опубликованные на портале Tut.by фото или привлечение студентов к уголовной ответственности, свидетель из БГПУ ответил, выбрав второй вариант. Позже суд увидел расхождения в показаниях, был объявлен перерыв, пишет people.onliner.by

Далее в суде выступил представитель администрации МГЛУ Алексей Дербин, который узнал о проходившей забастовке благодаря камерам видеонаблюдения. По его словам, студенты существенно не мешали процессу обучения, как и перемещению по вузу, плакатов он не видел, «но они были» — цитирует чиновника «Студэнцкая думка». Были также зачитаны ранее данные Дербиным показания.

Затем последовал опрос других свидетелей, которые рассказали свою версию произошедшего. Неоднократно поднимался вопрос, касающийся срыва занятий: свидетели сообщали о «прерывании учебного процесса». «Не было срыва и отмены занятий», — заявил декан факультета романских языков МГЛУ Валентин Павловский. Один из свидетелей сообщил, что приехавшие силовики задержали студентов «молча».

Следующее заседание должно состояться завтра.
Источник: Ян Альшевский
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