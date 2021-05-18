Тадеуш Кондрусевич. У католического духовенства пока нет точных причин случившегося пожара в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе, сообщил Sputnik председатель Комиссии по богослужению и дисциплине таинств и Совета по экуменизму





По словам архиепископа, пока версий нет, дело ведет Следственный комитет Беларуси.





"Мы в этом вопросе сами заинтересованы скорее узнать причину. Главное, чтобы такое больше не повторилось в других костелах, это испытание для нас всех, для общества", – отметил он.





Средства на ремонт: собираем все страной





Продолжается активный сбор денежных средств на восстановление храма. На утро 18 мая было собрано около 390 тысяч белорусских рублей. Кондрусевич поблагодарил всех неравнодушных, кто вызвался помочь и перевел средства для ремонта памятника архитектуры и истории.





"Это вызов всем белорусам, проверка нашего христианского существования, хотя я уверен, что помогают все – и католики, и люди других вероисповеданий, и неверующие", – добавил архиепископ.





Кондрусевич не стал называть сроки, когда закончится восстановление костела. По его мнению, нужно услышать заключение специалистов. Пока состояние здания после пожара тяжелое, признал он.





"Там озеро, я был в первый день, вода внизу, пропитаны ею стены, а стены огромные. Осушить их – задача непростая. И вода при тушении была теплая. Не исключено, что понадобится укрепления возводить", – заявил представитель католической церкви.





Только после заключения специалистов будет делаться смета на восстановление, "станут тогда более-менее понятны и сроки реконструкции костела".





"Время идет, не стоит на месте, нужно решать. Сейчас весна, а скоро и осень. Да и весна такая, что льет дождь", – высказал предположения архиепископ Кондрусевич.





Где сейчас икона Божией Матери?





Тадеуш Кондрусевич не стал называть место, где хранится спасенная от пожара Будславская икона Божией Матери.





"Она в надежном месте, целая. Икона 400 лет фактически не покидала стен костела. А сейчас как раз художники посмотрят ее, узнают ее состояние", – уточнил архиепископ.





Он также заверил, что несмотря на сильные повреждения костела Вознесения Пресвятой Девы Марии, Будславский фэст в этом году обязательно состоится.





Пожар в Будславе





Один из самых величественных костелов Беларуси – Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе – загорелся 11 мая. О задымлении верхнего этажа пожарным в 7:47 сообщил местный ксендз. Пожарные расчеты прибыли достаточно быстро, они обнаружили, что огонь усиливается.





Прихожане успели вынести книги, иконы, принадлежности для богослужений. Спасли также главную святыню храма – Будславскую икону Божией Матери. Она считается одним из самых почитаемых католиками Беларуси образов Богородицы.





Никто не пострадал, однако крыша костела над центральным нефом обрушилась, рухнула одна из люстр.





Мядельским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 304 (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.





Для установления причины пожара назначено проведение комплексной пожарно-технической экспертизы.















