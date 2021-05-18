В Гомельской области прокуроры намерены допросить 2249 человек

Виктор Морозов. Об этом "Гомельской правде" сообщил прокурор области





Напомним, что Генеральная прокуратура Республики Беларусь ведет расследование фактов геноцида против мирного населения нашей страны в годы Великой Отечественной войны. В связи с этим образована следственная группа, в которую вошли прокуроры всех районов и областей.





– Мы сосредоточили внимание на местах наиболее массовых расправ над мирным населением Гомельщины, которым не была дана правовая оценка. Это Ола в Светлогорском районе. Стараемся установить, кто из оккупантов отдавал приказ сжигать эту деревню, непосредственно участвовал в уничтожении людей. Здесь же укрывались и жители других сел. Ценные сведения предоставил нам краевед, известный белорусский писатель Изяслав Котляров. Он передал нам и видео­материалы своего общения с выжившими свидетелями. Есть данные, что палачи Олы были преданы суду военного трибунала в Брянске в декабре 1945 года. Среди них генерал-лейтенант Фридрих-Густав Бернгард, бывший командующий тыловым округом 2-й танковой, а затем 9-й пехотной армии, а также комендант Бобруйского укрепленного района генерал-майор Адольф Гаманн. Оба подверглись смертной казни через повешение.





Второй объект нашего внимания – Красный Берег в Жлобинском районе, где фашисты устроили детский лагерь смерти, выкачивали кровь у малолетних узников, чтобы использовать ее для немецких раненых в госпиталях. Как свидетельствует в мемуарах журналист газеты «Красная Звезда» Павел Трояновский, «наши воины нашли в лагере сотни трупов детей, которых гитлеровцы не успели сжечь. А оставшиеся в живых дети имели предельную степень истощения. И потом, несмотря на экстренные меры советских врачей, многие из них погибли». Где место захоронения умерщвленных детей? Своих солдат, по свидетельствам местных жителей, оккупанты хоронили в парке. Трояновский рассказывает в своих мемуарах, что на один из приемных пунктов пленных немцев под Бобруйском был принят фельдфебель (жаль, фамилия не названа – прим. автора) регулярной армии… в женском платье. Вот до чего они трусили предстать перед нашим правосудием и ответить сполна! Когда журналист спросил его, как же он, немолодой человек, у которого наверняка есть свои дети, мог работать в таком жутком лагере, тот ответил: «Приказ…» Мол, он был направлен с несколькими солдатами по приказу командира полка. Фамилию того, как и количество жертв, не назвал, сославшись на незнание. «Я лишь развозил контейнеры с кровью по нашим госпиталям» – вот такой белый и пушистый, -- рассказал прокурор области.



