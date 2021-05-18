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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

На сайте petitions.by появилась петиция в поддержку TUT.by

Петиция в поддержку портала TUT.by появилась на сайте petitions.by. По состоянию на 17:50 ее подписали уже более 3600 человек.

На сайте petitions.by появилась петиция в поддержку TUT.by
Команда TUT.by / TUT.by
В обращении упоминаются обыски в офисе компании и дома у ее сотрудников, уголовное дело против работников TUT.by и собственно сам отключенный сайт.

Авторы петиции отмечают что TUT.by в течение последнего года постоянно испытывал давление со стороны государства. Они упоминают, как в декабре 2020-го портал был лишен официального статуса СМИ. Его журналистов неоднократно задерживали во время выполнения своих служебных обязанностей, передает Еврорадио.

"Так, 2 марта 2021 года суд Московского района г. Минска признал журналиста издания Катерину Борисевич виновной и приговорили к 6 месяцам колонии, а также штрафу в 100 базовых величин за материал о смерти Романа Бондаренко. А буквально вчера журналистку издания Любовь Касперович приговорили к аресту на 15 суток за освещение начала судебного заседания по "делу студентов", — говорится в петиции.

Подписанты обращения считают это преследование политически мотивированным и необоснованным. Они заявляют. что это нарушает их право на информацию, гарантированное статьей 44 Конституции Беларуси. 

"На основании вышесказанного мы требуем:

- немедленно прекратить давление на портал TUT.by;

- разблокировать портал TUT.by на время проведения расследования;

- прекратить препятствовать журналистам издания выполнять свою профессиональную деятельность; 

- обеспечить право на работу журналистов портала TUT.by и обеспечить возможность выполнения ими своих служебных обязанностей", — отмечается в петиции. 

Обращение будет отправлено в Министерство информации и Комитет госконтроля.
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