По факту пожара в Будславе Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение» (ч. 2 ст. 304 УК). Максимальное наказание — 3 года лишения свободы.





В настоящее время ведется обследование здания. Верующие и неравнодушные люди собирают средства на восстановление. О первоочередных задачах корреспонденту «Радыё Свабода» рассказал настоятель прихода Святого Казимира в Столбцах Игорь Лашук, член специальной комиссии Католической церкви в Беларуси по ликвидации последствий пожара. У отца Игоря имеется опыт в строительстве и восстановлении костелов.





О повреждениях





— По моим оценкам, поскольку я строю много костелов, то восстановление кровли может стоить от 300 до 350 тысяч долларов. Но много вреда нанесено водой. Для стен это хуже, чем от самого пожара. Думаю, нужно будет потратить по меньшей мере 1,5 миллиона долларов, чтобы привести костел в Будславе пусть не в эксклюзивное, но в хорошее состояние. Это мое частное мнение.





О сборе средств





На счет костела переведено уже свыше 350 тысяч рублей, но собрано гораздо больше. Дело в том, что в это воскресенье верующие по всей Беларуси собирали деньги в приходах, они будут переданы в ближайшее время. Думаю, там будет не меньше. Даже без большого участия государства мы соберем все средства. Полагаю, много средств нам помогут собрать белорусы зарубежья, и Ватикан поможет.





О заявлении «без государства ни черта не сделают»





— Мы пока все делаем сами, без государства. Не только восстанавливаем костелы, но и строим новые. И средств на это идет гораздо больше, чем здесь. Наверное, мы будем просить государство, чтобы нас хотя бы освободили от НДС. По закону памятники архитектуры освобождаются от НДС при реставрации и НДС на материалы.





Об основных работах





— Начинать необходимо с новой крыши. И немедленно. Вода же мгновенно размывает все вокруг. Стены и так ею уже повреждены. Нужно восстанавливать старинные фрески, а это очень дорого. Вода могла попасть между штукатуркой и кирпичом. И значит, понадобится много дорогих материалов, чтобы фреску снова скрепить со стеной. Придется делать так называемую отсечную гидроизоляцию, которой нет в старых зданиях. Это очень дорогой материал. Вода повредила и пол, его нужно весь снимать. Там все пропитано водой. Вода стоит в подвале.





За несколько месяцев, до осени, надо закончить кровлю. Это возможно. А остальные работы будут продолжаться годами. В Будславе же самый большой костел в Беларуси.





О причине пожара





— Официальная причина пока не известна. Все в догадках. Рассматривается, например, неисправность электрической проводки. Но дело в том, что совсем недавно, пару лет назад, в Будславе провели основательный ремонт электрики. И говорят, что костел был довольно хорошо оснащен. Но священник что может об этом знать? Он же не специалист. Даже если электрики что-то сделали недобросовестно, то как он может узнать об этом?





Об отсутствии противопожарной безопасности





— В старинных костелах такого нет, такая система устанавливается преимущественно в новых костелах. И такое у нас уже есть. Эта система — очень дорогое дело. Но есть еще и другой вопрос: как говорится, грабли в жизни тоже стреляют один раз. На эту систему можно потратить уйму денег, и она никогда не годится. А может случиться так, что произойдет пожар и она не сработает. Кроме того, этот душ для храма — очень вредное дело. Если что-то загорается, то он тогда поливает все: алтари, иконы, картины. А она может сработать и тогда, когда нет пожара. Это очень сложный вопрос, особенно для исторических строений.





Об уголовном деле





— Костел в Будславе — это памятник архитектуры. Поэтому по факту возбуждается уголовное дело. Будут искать «крайнего». Даже если в костеле есть ответственный, священник скажем, то он же не может бегать 24 часа по костелу и смотреть, всё ли в порядке. Возгорание началось с кровли. Кто и что может тут что-то знать?! Это очень похоже на пожар в Соборе Парижской Богоматери. Там тоже все началось с крыши. Многие костелы горели и горят. И почему-то очень часто это начинается с крыши.





Где теперь икона





— Икона Богоматери — это наша святыня. Хранится в надежном месте, которое даже не озвучивается. Почему? Есть такая поговорка: кто сам себя бережет, того и Бог бережет.





О ежегодном фэсте:





— Торжество состоится. В этом году будут личные паломничества, больших не будет. Но мы надеемся, что соберется много людей. Так называемые «правоохранители» аж чрезмерно пытаются охранять мероприятие, чтобы уменьшить участие, по моему мнению. Здесь тоже все будет делаться для того, чтобы люди не попали в костел. Хотя по Беларуси немало разрушенных костелов, люди туда ходят, и никто там не охраняет.





Об ожиданиях от белорусов





— За период пандемии белорусские католики теснее сплотились. Беда всегда дает такой результат. Правда, есть же люди, которые делают все возможное, чтобы такого единения не происходило.





Я обращаюсь ко всем людям доброй воли, особенно белорусам за границей, помочь в этом деле. Я буду молиться за вас всех, чтобы Божья Матерь защищала вас в трудную минуту, особенно в это сложное время. Мы просим сплотиться вокруг Будслава и восстановить его. Это наш национальный санктуарий. Вера всегда имела особое значение в жизни нашего народа. Она нас объединяла. Сегодня мы с гордостью говорим: «Белорус белорусу белорус», то есть человек всегда придет на помощь.







