



Местные СМИ пишут, что обрушение произошло утром 17 мая. Инцидент могло наблюдать проплывавшее рядом судно Pikaia. В результате падения каменных глыб никто не пострадал.





На фото видно, что вместо скального образования в виде арки теперь над морем возвышаются два каменных столба.









Арка Дарвина – один из символов Галапагосских островов, расположенных в Тихом океане. Это место считается уникальным для дайвинга и наблюдения за акулами и другими морскими обитателями.





В 1978 году острова вошли с список ЮНЕСКО как территория Всемирного наследия, а в 1985 году Галапагосы стали всемирным биосферным заповедником.





Фото: facebook.com/AmbienteEc