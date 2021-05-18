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На Галапагосских островах обрушилась знаменитая Арка Дарвина. Фото до и после

Знаменитая Арка Дарвина, расположенная в архипелаге Галапагосских островов, обрушилась из-за эрозии почвы. Об этом сообщило в Facebook министерство окружающей среды Эквадора.


Местные СМИ пишут, что обрушение произошло утром 17 мая. Инцидент могло наблюдать проплывавшее рядом судно Pikaia. В результате падения каменных глыб никто не пострадал.

На фото видно, что вместо скального образования в виде арки теперь над морем возвышаются два каменных столба.


Арка Дарвина – один из символов Галапагосских островов, расположенных в Тихом океане. Это место считается уникальным для дайвинга и наблюдения за акулами и другими морскими обитателями. 

В 1978 году острова вошли с список ЮНЕСКО как территория Всемирного наследия, а в 1985 году Галапагосы стали всемирным биосферным заповедником.

Фото: facebook.com/AmbienteEc
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