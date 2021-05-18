+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

На Борисовщине по деревням разгуливает медведь

В социальных сетях появилась информация о медведе, пугающим жителей двух деревень.



В паблике «Типичный Борисов» появился крик о помощи, правда, анонимный: во дворы жителей в деревни Шабыньки и Сыч Гливинского сельсовета приходит медведь.

По словам автора поста, хищник всё крушит. Люди боятся выйти из дома. Доказательством тому фотография названного гостя.

Надо сказать, что информации о выходе медведей к людям из белорусских лесов появляются нередко. Воевать с медведями нельзя, косолапые занесены в Красную книгу Беларуси.

Что влечет их в деревни, где осталось не так уж много народу? Скорее всего, поиск еды. Деревенским жителям остается только посочувствовать, пишет ex-press.by.
Источник: Сергей Давидович
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]