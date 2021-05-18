На Борисовщине по деревням разгуливает медведь
В социальных сетях появилась информация о медведе, пугающим жителей двух деревень.
В паблике «Типичный Борисов» появился крик о помощи, правда, анонимный: во дворы жителей в деревни Шабыньки и Сыч Гливинского сельсовета приходит медведь.
По словам автора поста, хищник всё крушит. Люди боятся выйти из дома. Доказательством тому фотография названного гостя.
Надо сказать, что информации о выходе медведей к людям из белорусских лесов появляются нередко. Воевать с медведями нельзя, косолапые занесены в Красную книгу Беларуси.
Что влечет их в деревни, где осталось не так уж много народу? Скорее всего, поиск еды. Деревенским жителям остается только посочувствовать, пишет ex-press.by.
Источник: Сергей Давидович
18:54 18/05/2021
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