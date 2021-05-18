Сегодня в Роттердаме пройдет первый полуфинал "Евровидения"





16 стран-участниц первого полуфинала будут бороться за 10 мест в субботнем финале. Это представители Литвы, Словении, России, Швеции, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии, Бельгии, Израиля, Румынии, Азербайджана, Украины и Мальтстраны указаны в порядке выступления).





Россию в этом году представляет Манижа с песней "Русская женщина".





20 мая во втором полуфинале еще 10 мест в финале разыграют Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдова, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария и Дания.





В финале к 20-ке лучших из полуфиналов добавится Большая пятерка (Италия, Германия, Франция, Великобритания и Испания), а также страна-хозяйка – Нидерланды.





Беларусь в этом году в конкурсе не участвует. Для участия в конкурсе в этом году была выбрана группа "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя" ("I'll Teach You"). Однако Европейский вещательный союз (ЕВС) счел заявку не соответствующей правилам конкурса и не допустил песню к участию.

В ЕВС заявили о том, что песня "ставит неполитический характер конкурса под сомнение" и "рискует подорвать репутацию песенного конкурса "Евровидение".





"Евровидение" в этом году должно пройти 18-22 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году. В прошлом году конкурс не состоялся из-за коронавируса, пишет interfax.by.











