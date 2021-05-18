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Продлен срок содержания под стражей журналисту Денису Ивашину

Гродненскому журналисту Денису Ивашину еще на два месяца продлили срок содержания под стражей. Об этом сообщила в социальных сетях его жена Ольга Ивашина.




Также Ольга пишет, что Дениса после десяти дней пребывания в карцере поместили в карантин.

"Администрация утверждает, что кто-то из его камеры заболел (неизвестно чем), и Денис почему-то провел пару дней в... многолюдном "карантине", - сообщила Ольга в Facebook.

Ольга Ивашина отмечает, что Денису отправлено свыше 50 писем и открыток: "попробуем выяснить, сколько из них он на самом деле получил и, как что, спросим у администрации тюрьмы, куда они дели остальное”.

По словам Ольги, на сегодня связь с Денисом, который находится за решеткой более двух месяцев, очень фрагментарная — только через письма и адвоката.
BAJ.by
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