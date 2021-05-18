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В Беларуси ввели предварительное добровольное согласие пациента на сложное медицинское вмешательство. Что это значит?

В Беларуси появилась форма предварительного согласия пациентов на сложное медицинское вмешательство.

Фото: minsknews.by

Нововведение закреплено в соответствующем постановлении Минздрава, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ведомстве.

Документ принят для обеспечения исполнения ч. 5 ст. 44 Закона «О здравоохранении» № 2435-ХII от 18 июня 1993 г., которая гласит, что обязательным условием проведения сложного медицинского вмешательства является наличие письменного согласия пациента, достигшего совершеннолетия, или лиц, указанных в ч. 2 ст. 18 Закона.

Как пояснили в ведомстве, ранее единая форма предварительного информированного добровольного согласия пациента на сложное медицинское вмешательство в Беларуси отсутствовала, в то время как данный документ соответствует современным представлениям о правах человека на получение достоверной информации о состоянии собственного здоровья и совершение осознанных действий в отношении собственного здоровья.

Таким образом, пациент может получить информацию от лечащего врача и на ее основе сделать вывод о предстоящей ему процедуре: о цели медицинского вмешательства, возможных рисках и прогнозируемых результатах, а также о возможных последствиях отказа от рекомендуемого медицинского вмешательства.
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