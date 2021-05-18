Калининградская таможня не пустила в Россию очередную крупную партию контрабандных сигарет из Беларуси
Калининградские таможенники обнаружили большую партию нелегальных сигарет на территории грузового склада, расположенного в поселке Храброво, сообщила пресс-служба региональной таможни.
"В ходе таможенного контроля на складе были обнаружены табачные изделия различных наименований без акцизных марок РФ. Также на пачках сигарет не было знака обращения на территории ЕАЭС (в виде ЕАС), маркировки средствами идентификации (в виде Data Matrix), которые в соответствии с законодательством РФ должны наноситься на товары, ввозимые в страну", - говорится в пресс-релизе.
Таможня установила, что страна происхождения сигарет - Беларусь. Общее количество составило 302 короба или 150 950 пачек.
По результатам проверочных мероприятий товар изъят. Проводится разбирательство.
Источник: interfax.by
17:37 18/05/2021
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