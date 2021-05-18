



«Факт того, что власти таки начали очередную атаку на действительно влиятельный ресурс, четко говорит о том, что от наметившейся тенденции максимального давления на независимые медиа никто отказываться не собирается», пишет основатель "Сильных новостей" и Mogilev.Online Пётр Кузнецов.





«Гибель независимого медиасектора» будет означать удар не только и не столько по демократически мыслящей части общества, сколько по Беларуси как цивилизованной стране как таковой, отмечает журналист.





— Возможно ли победить в этой борьбе? Здравомыслящим людям очевидно, что такими методами – нет. Больше того, очевидно и другое: последовательное движение в заданном направлении «всех придушить» может привести лишь к тому, что в информационном поле Беларуси появятся зияющие пустоты. Пустота – не вакуум, вакуума в этой среде быть не может, поэтому, если у них получится сделать то, что они хотят, пустоту эту, неминуемо, заполнит продукт совершенно другого уровня и качества, — пишет журналист.





«Это удар по всему рынку. Грубый, топорный. Рынку, который пытается расти в ситуации постоянного давления и все же преуспевает. Мы видели разрушение целых институтов (медицина, культура) со стороны. Но когда это так близко, становится жутко. Реакция простая — продолжать работать, пока есть возможность», пишет журналист и создатель youtube-канала «Жизнь-малина» Никита Мелкозеров.





«TUT.BY это ведь наряду с новостями и аналитикой, еще и и реклама. 254 180 906 просмотров страниц набрал портал за апрель 2021 года. Закрытие ресурса - а по слухам - и другие независимые издания тоже могут попасть под раздачу - это большой кусок коммуникации брендов. С самой эффективной отдачей. Кусок работы рекламных и пиар-агентств. Маркетологи, куда деньги понесете? А понесут глобальным игрокам - соцсетям и гуглу. Кто на этом заработает? Не Беларусь», - пишет руководитель проекта Marketing.by Анна Шутова.





Известный журналист и блогер Александр Ивулин в своем Instagram тоже отозвался о TUT.BY: Медиа, которое давно вошло в историю, редакция, о которой будут писать книги и снимать фильмы, это качество и мощь.





— Свобода выражения мнения и свобода средств массовой информации относятся к числу основных прав человека. Ни одно государство не может развиваться в русле демократии без свободы слова, печати и распространения идей и мнений. Демократические общества могут устойчиво функционировать лишь при условии, что граждане хорошо информированы, имеют свободный доступ к информации и могут свободно обмениваться ею, а также обсуждать различные взгляды и суждения, пишет баскетболистка Екатерина Снытина.





Музыкант Лявон Вольский так описывает свое отношение к просходящему: “Я разумею, што ўзровень трэба трымаць. Не зьніжаць градус. Раз за разам дэманстраваць, хто тут гаспадар. Трымаць усіх у страху. Такі просты мужыцкі разьлік: баяцца — значыць паважаюць. Толькі ад кожнага новага ціску расьце ня боязь, а нянавісьць. І яна з кожным днём, з кожнымі новымі “крымінальнымі” справамі ахапляе ўсё болей і болей людзей. І яна ўсё назапашваецца, усё расьце ў гэтай замкнёнай прасторы. Стрэлка даўно на чырвонай зоне, а яны ўсё падкідаюць паліва, болей і болей...»





«Маўчанне — яд. Акупацыя і закрыццё @tutbylive - чарговая агонія рэжыму. Для мяне ТУТ.бай быў на працягу доўгіх гадоў адзінай незалежнай і сумленнай крыніцай інфармацыі. Святлом у канцы тунэля. Знаходзячыся доўгі час у раз'ездах, я чэрпаў ўсю інфармацыю з гэтай чыстай крыніцы інфармацыйнай пітной вады.





<...> Сёння вы зачыняеце нашую чыстую крыніцу сілай. Як-быццам кідаеце вялізарны камень на пакінуты ў чысціні ручаёк інфармацыі. Але мы ўсюды знойдзем хоць кропельку, але чысціні. І па кроплі створым гэты ручаёк зноў. А вада, як кажуць - камень точыць», — написал у себя на странице спортсмен, бывший артист Цирка Дю Солей Семён Букин.





Утренними новостями о ситуации с TUT.BY у себя в соцсетяха поделились певицы Руся из группы Shuma и Паліна (Полина Республика), стендап-комик Дмитрий Нарышкин. “У меня нет слов...”, — коротко высказалась оперная певица Маргарита Левчук. “На глазах у всех исчезает один из главных порталов страны”, — отреагировали исполнители NaviBand.