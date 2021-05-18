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Дна нет - есть бездонная пропасть: за цветы у мемориала Тарайковского врача оштрафовали на 5800 рублей

За цветы, возложенные к народному мемориалу Александра Тарайковского у станции метро "Пушкинская" в Минске 56-летнюю врача-кардиолога Ольгу Корнееву оштрафовали на 5800 рублей.

Ее наказали за "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", сообщает телеграм-канал @viasnanazirae.

Корнеева возложила цветы днем 16 мая. Почти сразу же подъехал микроавтобус, из которого вышло около семи омоновцев, один из них снимал все на видео. Женщину задерживали сразу четверо силовиков. 

В милиции составили протокол за "несанкционированное пикетирование". Рассмотрение административного дела в суде Фрунзенского района Минска началось 17 мая, приговор был вынесен во вторник (судья — Мария Ерохина).

Свою вину врач не признала. Она пояснила, что, когда проходила мимо мемориала, увидела, что там мало цветов, поэтому спустилась в подземный переход и купила букет. 

Она положила цветы и пошла дальше. "У меня гуманитарная профессия — я врач, — говорила она. — Мне не нравится, когда гибнут люди. Я дорожу памятью погибших, поэтому и положила туда цветы".

Ольга Корнеева заявила, что свидетель-милиционер, пришедший в суд, не принимал участия в ее задержании, так как задерживали ее омоновцы. В материалах дела есть ошибки: вместо фактического места задержания на улице Сердича написали улицу Пушкинскую (хотя такой улицы просто нет). Тем не менее женщину оштрафовали.

Александр Тарайковский был застрелен силовиками в упор 10 августа 2020-го во время протестов возле метро "Пушкинская". Уголовное дело не заведено до сих пор.
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