Ее наказали за "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", сообщает телеграм-канал @viasnanazirae.





Корнеева возложила цветы днем 16 мая. Почти сразу же подъехал микроавтобус, из которого вышло около семи омоновцев, один из них снимал все на видео. Женщину задерживали сразу четверо силовиков.





В милиции составили протокол за "несанкционированное пикетирование". Рассмотрение административного дела в суде Фрунзенского района Минска началось 17 мая, приговор был вынесен во вторник (судья — Мария Ерохина).





Свою вину врач не признала. Она пояснила, что, когда проходила мимо мемориала, увидела, что там мало цветов, поэтому спустилась в подземный переход и купила букет.





Она положила цветы и пошла дальше. "У меня гуманитарная профессия — я врач, — говорила она. — Мне не нравится, когда гибнут люди. Я дорожу памятью погибших, поэтому и положила туда цветы".





Ольга Корнеева заявила, что свидетель-милиционер, пришедший в суд, не принимал участия в ее задержании, так как задерживали ее омоновцы. В материалах дела есть ошибки: вместо фактического места задержания на улице Сердича написали улицу Пушкинскую (хотя такой улицы просто нет). Тем не менее женщину оштрафовали.





Александр Тарайковский был застрелен силовиками в упор 10 августа 2020-го во время протестов возле метро "Пушкинская". Уголовное дело не заведено до сих пор.