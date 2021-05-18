+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Вдова основателя Tut.by Юлия Чернявская госпитализирована из-за проблем с сердцем

Как уже сообщалось, Юлия Чернявская находится под конвоем в городской больнице №1 Минска


Напомним, 18 мая к нескольким редакторам Tut.bу домой и в офис портала пришли силовики, проходит ряд обысков и задержаний. 

Около 12 часов исчезла связь с вдовой основателя портала Юрия Зиссера Юлией Чернявской, ее мобильный телефон в тот момент был отключен.

Накануне как раз исполнился год, как не стало Юрия Зиссера.

Как стало известно правозащитникам, Чернявская находится в приемном покое первой больницы Минска, у нее проблемы с сердцем. Ее охраняет конвой милиционеров. 

Позже выяснилось, что она перенесла гипертонический криз.



Юлия Чернявская - известный белорусский культуролог и писательница. В 2020 году она уволилась из Университета культуры и искусств, в котором преподавала четверть века, отмечает Свабода
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]