



Напомним, 18 мая к нескольким редакторам Tut.bу домой и в офис портала пришли силовики, проходит ряд обысков и задержаний.





Около 12 часов исчезла связь с вдовой основателя портала Юрия Зиссера Юлией Чернявской, ее мобильный телефон в тот момент был отключен.





Накануне как раз исполнился год, как не стало Юрия Зиссера.





Как стало известно правозащитникам, Чернявская находится в приемном покое первой больницы Минска, у нее проблемы с сердцем. Ее охраняет конвой милиционеров.





Позже выяснилось, что она перенесла гипертонический криз.











