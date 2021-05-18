







В ГАИ Гомельской области сообщили, что водитель автомобиля ГАЗ 3110, двигаясь по 11-му км автодороги Боровое – Тартак – Руднище, в Лельчицком районе, не справился с управлением, выехал на левую по ходу движения обочину и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся на крышу в мелиоративный канал, наполненный водой.





При извлечении автомобиля из канала в салоне были обнаружены тела 24-летнего парня и 19-летней девушки. По факту ДТП проводится проверка.