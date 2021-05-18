Считалось, что вирус распространяется аэрозольным путем, попадая в воздух вместе со слюной пациента. Вопреки ранее озвученным заявлениям исследователи назвали такую вероятность экстремально низкой.





Представители Университета Огайо в США выяснили, что визит к зубному врачу не представляет угрозы заражения COVID-19.





Более того, исследователи успокаивают общественность тем, что риск заражения новым коронавирусом при чистке зубов не выше, чем после употребления стакана воды у стоматолога.





Напомним, что в период первой волны пандемии COVID-19 эксперты назвали основным путем распространения вируса воздушно-капельный.





В результате появились опасения, что при сверлении зубов и других медицинских процедурах через слюну инфицированного пациента может распространиться вирус SARS-CoV-2.





Все страхи были развеяны после того, как исследователи проанализировали образцы воздуха, взятые в стоматологическом кабинете во время оказания услуг пациентам.





Выяснилось, что при наличии вируса SARS-CoV-2 в слюне бессимптомного пациента, в аэрозоли, выбрасываемой в воздух при лечении зубов, признаков коронавируса COVID-19 обнаружено не было.