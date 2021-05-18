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Актуальный вопрос: можно ли заразиться COVID-19 в кабинете у стоматолога?

Ученые оценили риск заражения коронавирусом COVID-19 при посещении стоматолога.

Считалось, что вирус распространяется аэрозольным путем, попадая в воздух вместе со слюной пациента. Вопреки ранее озвученным заявлениям исследователи назвали такую вероятность экстремально низкой.

Представители Университета Огайо в США выяснили, что визит к зубному врачу не представляет угрозы заражения COVID-19.

Более того, исследователи успокаивают общественность тем, что риск заражения новым коронавирусом при чистке зубов не выше, чем после употребления стакана воды у стоматолога.

Напомним, что в период первой волны пандемии COVID-19 эксперты назвали основным путем распространения вируса воздушно-капельный.

В результате появились опасения, что при сверлении зубов и других медицинских процедурах через слюну инфицированного пациента может распространиться вирус SARS-CoV-2.

Все страхи были развеяны после того, как исследователи проанализировали образцы воздуха, взятые в стоматологическом кабинете во время оказания услуг пациентам.

Выяснилось, что при наличии вируса SARS-CoV-2 в слюне бессимптомного пациента, в аэрозоли, выбрасываемой в воздух при лечении зубов, признаков коронавируса COVID-19 обнаружено не было.
Источник: belnovosti.by
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