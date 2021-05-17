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Ужас! Многодетный отец на глазах детей убивал их мать

Тело молодой женщины было обнаружено утром 17 мая в многоэтажке в Южном микрорайоне Барановичей.


Трагедия произошла в съемной квартире, где проживала многодетная семья: муж и жена (обоим примерно по 35 лет) и трое их несовершеннолетних детей в возрасте от трех до шести лет, сообщили Intex-press соседи.

Официальная версия случившегося пока неизвестна. По словам соседей, между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина избил свою жену. Источники в компетентных органах также подтвердили это Intex-press. Супруг вызвал скорую, но было поздно – женщина умерла.

Соседи видели, как мужчину выводили в наручниках сотрудники правоохранительных органов. Также они говорят, что в момент трагедии дети находились в квартире, а после случившегося их забрали родственники отца.
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