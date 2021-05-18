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Среди нововведений форума - во время экспозиции в специальном медицинском модуле организовано проведение вакцинации всех желающих против инфекции COVID-19 с использованием вакцины "Спутник V". Лекарственный препарат "Спутник V" производства Генериум Россия/"Белмедпрепараты" Беларусь (Торговое наименование – Гам-КОВИД-Вак) представляет собой комбинированную векторную вакцину.





Процедура займет менее часа. Она состоит из предварительного осмотра врачом, подготовки препарата (размораживания), введения вакцины и наблюдения за состоянием вакцинированного в течение 30 минут после укола.



