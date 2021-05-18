+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Фотофакт: Очередь из желающих вакцинироваться выстроилась у Футбольного манежа

Выставка-форум "Здравоохранение Беларуси-2021" начала работу во вторник, передает корреспондент Sputnik. С утра, с момента открытия выставки, у входа на Футбольный манеж уже выстроилась очередь из желающих сделать прививку от коронавируса.

Фото Sputnik


Среди нововведений форума - во время экспозиции в специальном медицинском модуле организовано проведение вакцинации всех желающих против инфекции COVID-19 с использованием вакцины "Спутник V". Лекарственный препарат "Спутник V" производства Генериум Россия/"Белмедпрепараты" Беларусь (Торговое наименование – Гам-КОВИД-Вак) представляет собой комбинированную векторную вакцину.

Процедура займет менее часа. Она состоит из предварительного осмотра врачом, подготовки препарата (размораживания), введения вакцины и наблюдения за состоянием вакцинированного в течение 30 минут после укола.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]