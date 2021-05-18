Фотофакт: Очередь из желающих вакцинироваться выстроилась у Футбольного манежа
Выставка-форум "Здравоохранение Беларуси-2021" начала работу во вторник, передает корреспондент Sputnik. С утра, с момента открытия выставки, у входа на Футбольный манеж уже выстроилась очередь из желающих сделать прививку от коронавируса.
Фото Sputnik
Среди нововведений форума - во время экспозиции в специальном медицинском модуле организовано проведение вакцинации всех желающих против инфекции COVID-19 с использованием вакцины "Спутник V". Лекарственный препарат "Спутник V" производства Генериум Россия/"Белмедпрепараты" Беларусь (Торговое наименование – Гам-КОВИД-Вак) представляет собой комбинированную векторную вакцину.
Процедура займет менее часа. Она состоит из предварительного осмотра врачом, подготовки препарата (размораживания), введения вакцины и наблюдения за состоянием вакцинированного в течение 30 минут после укола.
11:08 18/05/2021
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