Завершен процесс погрузки китайской вакцины «Синофарм» на борт. Также вместе с вакциной китайская сторона комплектно передала 300 800 шприцев.





Вскоре лайнер приземлится в аэропорту Мачулищи, откуда накануне совершал вылет. По прибытию самолета китайскую вакцину передадут на склад РУП «Белфармация», для дальнейшего распределения в регионы.





Напомним, ранее Минздрав республики информировал о том, что КНР окажет гуманитарную помощь нашей стране, предоставив 300 тыс. доз вакцины от коронавируса собственного производства. Этого количества препарата хватит на вакцинацию 150 тыс. человек.





В Беларуси продолжается кампания по массовой вакцинации населения. Записаться на прививку можно в поликлинике по месту жительства. Известно, что предварительная очередь уже расписана до конца мая, в отдельных медицинских учреждениях – до конца июня.





Прививают белорусов российской вакциной «Спутник V» и китайским препаратом «Синофарм». Также использовался «ЭпиВакКорона». Иммунитет от COVID-19 вырабатывается через три недели после второй прививки.





Беларусь также разрабатывает свою вакцину от коронавируса. Новый препарат, как отмечают медики, будет малореактогенным, то есть от него не будет сильных побочных эффектов. Опытно-промышленная партия поступит в клиники в конце 2021 года.





В начале пандемии наша страна была одной из первых, кто оказал помощью Китайской народной республике (КНР) и направил гуманитарный груз. Весной и летом прошлого года Китай прислал помощь нашей стране лекарствами и медикаментами. Наши врачи и ученые постоянно обмениваются информацией о принимаемых мерах по противодействию распространению инфекции – проводят видеоконференции, обсуждают методы лечения и профилактики COVID-19.



