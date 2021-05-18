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Сколько стоит прививка от COVID-19? Главный санврач рассказал

Замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Беларуси Александр Тарасенко рассказал, сколько стоит прививка от COVID-19.


По словам Тарасенко, себестоимость прививки «Спутник V» составляет около 52 рублей.

Об этом замглавы Минздрава рассказал в эфире СТВ.

У Тарасенко поинтересовались, во сколько обходится государству вакцинация населения от коронавируса.

Замминистра ответил, что себестоимость двух компонентов российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» составляет примерно 52 рубля.

Можем умножать на население 5,5 миллиона, которое планируем привить до конца года, и получится вся сумма, – рассказал он.

Главный санврач уточнил, что речь идет только о себестоимости вакцины, стоимость расходных материалов здесь не учитывается.

Тарасенко отметил, что, когда решался вопрос о закупке вакцины, Минздрав рассматривал разные варианты, изучал эффективность различных препаратов, их применение в других странах, а также цены.

По словам замглавы Минздрава, вакцину Pfizer изначально предлагали по цене порядка 80 долларов.

Думаю, не каждый бы отдал такую сумму за вакцину, а для государства это были бы определенные расходы, – цитирует Белновости главного санврача.
Тимур Химичев
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