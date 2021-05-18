Сколько стоит прививка от COVID-19? Главный санврач рассказал





По словам Тарасенко, себестоимость прививки «Спутник V» составляет около 52 рублей.





Об этом замглавы Минздрава рассказал в эфире СТВ.





У Тарасенко поинтересовались, во сколько обходится государству вакцинация населения от коронавируса.





Замминистра ответил, что себестоимость двух компонентов российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» составляет примерно 52 рубля.





Можем умножать на население 5,5 миллиона, которое планируем привить до конца года, и получится вся сумма, – рассказал он.





Главный санврач уточнил, что речь идет только о себестоимости вакцины, стоимость расходных материалов здесь не учитывается.





Тарасенко отметил, что, когда решался вопрос о закупке вакцины, Минздрав рассматривал разные варианты, изучал эффективность различных препаратов, их применение в других странах, а также цены.





По словам замглавы Минздрава, вакцину Pfizer изначально предлагали по цене порядка 80 долларов.





Думаю, не каждый бы отдал такую сумму за вакцину, а для государства это были бы определенные расходы, – цитируе т Белновости главного санврача.







