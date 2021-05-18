Новый начальник Могилевского РОВД - что о нем известно





И стал полковник милиции Игорь Петрович Давидович.





Начальник УВД генерал-майор милиции Игорь Владимирович Щербаченя поздравил Игоря Петровича с назначением на должность и выразил уверенность, что с обязанности он справится достойно.





Что известно о новом начальнике?

Он окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, прошел службу в армии.

Свою карьеру начал в 1999 году в Шкловском райисполкоме.

Затем долгое время Игорь Петрович служил в различных подразделениях уголовного розыска, занимал руководящие, – сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.

До назначения на должность начальника РОВД занимал должность начальника Костюковичского РОВД.



