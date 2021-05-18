"Этот антивирусный подход следующего поколения использовал технологию подавления генов РНК, называемую миРНК (малые интерферирующие РНК) для прямой атаки на геном вируса, которая останавливает репликацию вируса, а также липидные наночастицы, разработанные в Университете Гриффита и City of Hope, чтобы доставить миРНК в легкие, критический очаг инфекции", - говорится в сообщении.





По данным исследователей, лечение вирусспецифической миРНК снижает вирусную нагрузку на 99,9%, пишет interfax.by





"Лечение с помощью терапии у инфицированных мышей SARS-Cov-2 улучшило выживаемость и динамику выздоровления. Примечательно, что у вылеченных выживших в легких не было обнаружено ни одного вируса", - отмечается в сообщении.





Один из соавторов разработки, профессор Кевин Моррис, отмечает, что лекарство пригодно для лечения всех бетакоронавирусов, в том числе новых вариантов, которые могут возникнуть в будущем, потому что он нацелен на ультраконсервативные области вирусных геномов.

При этом наночастицы стабильны при температуре 4°C в течение 12 месяцев и при комнатной температуре более одного месяца, а это означает, что этот агент может быть использован при отсутствии специальных условий хранения.





Как сообщалось, ранее ряд ученых также сообщал о возможности создания универсальной вакцины против нескольких коронавирусов.



