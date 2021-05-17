"Аэрофлот" отменил рейсы в Турцию на весь июнь

Ранее источник на туристическом рынке сообщил о телеграмме, которую получили агенты авиакомпании. "В связи с решением штаба при правительстве РФ о приостановлении регулярного воздушного сообщения с Турцией со 2 по 30 июня: по авиабилетам на отмененные рейсы действуют стандартные правила вынужденного обмена / возврата", - говорилось в ней.





В оперативном штабе опровергли информацию о решении продлить ограничения на полеты в Турцию на месяц, поскольку срок уже принятых истекает 1 июня.





Напомним, ограничения на полеты в Турцию были введены с полуночи 15 апреля. При этом остались перелеты между Москвой и Стамбулом: дважды в неделю рейсы разрешили выполнять "Аэрофлоту" и Turkish Airlines.



